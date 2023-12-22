В Сириусе открылся Новогодний музыкальный фестиваль

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана открыл второй Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе. Музыканты выступили под управлением дирижера Александра Сладковского.





Фестиваль продлится до 7 января, уточняет ТАСС . Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай перед открытием сообщил, что в следующие несколько дней пройдет около 12 концертов.





«Я очень рад, что наши солисты здесь с нами, так как концерт Бетховена поистине один из наиболее интересных концертов. Наш дорогой друг Александр Сладковский каждый год приезжает к нам с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана», — отметил он в беседе с журналистами.





Худрук фонда добавил, что для него лично это региональный оркестр номер один в России. У коллектива есть записи всех значимых шедевров мировой музыки.





Оркестр исполнил симфоническую сюиту «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Людвига ван Бетховена. Выступление прошло в большом зале Университета «Сириус».









Фото: Pixabay.com