Российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе.



Об этом написала дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в соцсети.



По словам родственницы актера, Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью.



«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала дочь актера.



Девушка приложила к посту фотографию родителей, сделанную супругой Охлобыстина актрисой Оксаной Арбузовой.



Сам Иван Охлобыстин на связь с подписчиками пока не выходил.





Фото: скриншот канала Mediametrica/YouTube