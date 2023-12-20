Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

20.12.2023

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе.

Об этом написала дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в соцсети.

По словам родственницы актера, Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала дочь актера.

Девушка приложила к посту фотографию родителей, сделанную супругой Охлобыстина актрисой Оксаной Арбузовой.

Сам Иван Охлобыстин на связь с подписчиками пока не выходил.

Фото: скриншот канала Mediametrica/YouTube 