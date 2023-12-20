Телеканал ТВ-3 приобрел права на показ сериала «Зорро»

20.12.2023
Телеканал ТВ-3 приобрел эксклюзивные права на показ сериала «Зорро» Хавьера Кинтаса.
Постановщик известен по проекту Netflix «Бумажный дом», передает «Бюллетень кинопрокатчика».
Премьера сериала пройдет на канале в январе 2024 года спустя неделю после выхода на платформе Amazon Prime.
Действие происходит в охваченной беспорядками Калифорнии в 1834 году. Коррумпированным властям противостоят местные жители. Мексиканскому губернатору бросает вызов Дон Диего де ла Вега.
Исполнительным продюсером выступил Джон Герц, работавший над всеми проектами о Зорро.
Главную роль в сериале сыграл Мигель Бернардо. В актерский состав также вошли Пако Тоус, Чача Хуан, Родольфо Санчо, Луис Тосар и другие.
Фото: Pixabay.com