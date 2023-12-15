Музеи «Изборск» и «Тарханы» передали подарки подшефным музеям в новых регионах

Музеи-заповедники «Изборск» и «Тарханы» передали новогодние подарки коллегам из подшефных учреждений в новых регионах, передает пресс-служба Министерства культуры России.



В рамках программы кураторства подведомственные федеральные музеи взяли шефство над музеями в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Музеи оказывают коллегам материальную, организационную, методическую поддержку.



Отмечается, что музей-заповедник «Изборск» собрал коллегам из Меловского краеведческого музея поселка Меловое в ЛНР посылку с новогодней елкой, елочными игрушками, комплектами для мастер-классов по верховой набойке, которые позволят проводить занятия для воспитанников Детского центра Меловского краеведческого музея.



Сотрудники Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» совершили рабочую поездку в поселок Веселое Запорожской области, где посетили Веселовский краеведческий музей, проработали вопросы сотрудничества и помощи. В ходе поездки было принято решение передать новогодние подарки детям поселка Веселое. Сотрудники музея передали детям сладости, книги, новогоднюю елку. В свою очередь сотрудники краеведческого музея передали в «Тарханы» икону Архангела Гавриила, изготовленную местным мастером.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России