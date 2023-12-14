Okko представит документальную картину об истории Пермской оперы

Онлайн-кинотеатр Okko представит документальный фильм об истории Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.



Картина получила название «Пермь. Балет. Опера», ее выход приурочен к 300-летию Перми. Фильм создан при сотрудничестве Киностудии им. М. Горького и министерства культуры Пермского края. Участие в создании картины приняли народный артист России Николай Цискаридзе, режиссер Константин Богомолов, программный директор театра Дмитрий Ренанский и другие.



Фильм рассказывает о знаковых периодах в жизни пермского театра, его труппе, создателях и работниках.



«Документальный проект исследует феномен успеха небольшого провинциального театра, превратившегося в одну из главных музыкальных сцен страны. Пермский театр стал одним из оперно-балетных центров России и большой гордостью Перми. Когда-то его называли лабораторией советской оперы, а балет неизменно был знаком качества», — говорится в описании проекта.









Фото: пресс-служба Okko