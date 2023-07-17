В Ярославском художественном музее откроется выставка живописи Игоря Грабаря

Вернисаж состоится 24 августа. В экспозицию вошли более 20 работ художника, в том числе знаменитый автопортрет художника с палитрой в белом халате, натюрморты, пейзажи. Посетители увидят известные зимние пейзажи Грабаря, портреты сына и дочери художника.К выставке в музее также будет создан фильм, посвященный творческой деятельности Грабаря в Ярославле и его связи с Ярославской землей. Художник приезжал в Ярославль с экспедициями, общался с местными краеведами, музейщиками.