В Ярославском художественном музее откроется выставка живописи Игоря Грабаря

Премьера фильма запланирована на 1 августа.
Шувалова предположительно госпитализирована после отравления лекарственными препаратами.
По словам режиссера, его дочь Флора снялась в «Оппенгеймере» по его приглашению.
Производством проекта занимается студия Keystone Production.
О дате релиза нового сезона «Доктора Кто» пока информации нет.
Премьера фильма запланирована на 1 августа.
Шувалова предположительно госпитализирована после отравления лекарственными препаратами.
По словам режиссера, его дочь Флора снялась в «Оппенгеймере» по его приглашению.
Производством проекта занимается студия Keystone Production.
О дате релиза нового сезона «Доктора Кто» пока информации нет.
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17.07.2023