Съемки «Мятежной Луны» завершились после восьми месяцев работы

Съемки «Мятежной Луны» завершились после восьми месяцев работы

03.12.2022

Постановщик фантастического экшна Зак Снайдер объявил в соцсети Vero об окончании съемочного процесса Rebel Moon.