Съемки «Мятежной Луны» завершились после восьми месяцев работы

Фото: кадр из отрывка Rebel Moon

Также Снайдер опубликовал 15-секундный отрывок с одной из ключевых героинь в исполнении актрисы Пэ Ду На («Облачный атлас»). Вместе с ней в ленте снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер и др.Повествование сосредоточится на жизни мирной колонии на дальних рубежах галактики, которая оказывается под угрозой захвата. Одна из жительниц отправляется за помощью на другие планеты.Фильм выйдет на Netflix в следующем году. Точную дату релиза пока не называли.