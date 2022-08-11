Драмеди «Экспресс» стала триумфатором кинофестиваля «Окно в Европу»

11.08.2022
Полнометражный дебют режиссера и сценариста Руслана Братова взял три награды, включая главный приз смотра. Список победителей приводится на сайте мероприятия.
Жюри назвало «Экспресс» лучшим неигровым фильмом. Его также отметили за лучший актерский состав и операторскую работу. Вторую награду получил Александр Худоконь.
Кинокартина рассказывает историю Саши по кличке Сос из маленького горного города, который выигрывает миллион рублей, но тут же теряет возможность получить деньги. У него есть трое суток, чтобы решить проблему. «Так начинается черкесская одиссея», — отмечается в описании проекта.
Фильм сняли в Кабардино-Балкарии. Главную роль исполнил Лев Зулькарнаев. В широкий прокат «Экспресс» выйдет 22 сентября.
30-й фестиваль российского кино прошел в Выборге (Ленобласть). В этом году зрители увидели 80 киноработ — разных по жанрам и темам. В конкурсе худфильмов представили 11 лент, восемь из которых являются дебютами. Шесть их них созданы начинающими женщинами-режиссерами.
Фото: кадр из трейлера «Экспресс»