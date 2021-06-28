Театр «Зазеркалье» представил мюзикл «Гиперболоид инженера Гарина»

Это была творчески интересная задача, рассказал ТАСС композитор Сергей Плешак.

Мюзикл Сергея Плешака «Гиперболоид инженера Гарина» поставил по мотивам фантастического романа Алексея Толстого поставил художественный руководитель труппы народный артист России Александр Петров.

Сергей Плешак ранее успешно дебютировал в театре как новый автор мюзикла «Старик Хоттабыч».

В «Гиперболоиде инженера Гарина» объединяется детективный сюжет и много разнообразной музыки, от симфонической до джазовой, стилистически перекликающейся с эпохой авангарда 20-х годов прошлого века, рассказал музыкант.

«В музыкальный образ самого гиперболоида велик был соблазн включить синтезаторы, но по воле режиссера эта тема решена исключительно средствами симфонического оркестра с добавлением бас-гитары. Несмотря на яркую сюжетность спектакля, в нем ощутимы весьма серьезные мотивы, вплоть до «Фауста», отметил Плешак.