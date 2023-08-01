«Опера — всем» под открытым небом: 4 спектакля и 55 тысяч зрителей

Александр МАТУСЕВИЧ, Санкт-Петербург

В Северной столице в двенадцатый раз прошел международный музыкальный фестиваль под открытым небом «Опера — всем», проект, направленный на популяризацию высокого академического искусства.

За прошедшие годы фестиваль укрепился и стал хорошо узнаваемым и даже любимым, прежде всего горожанами, но теперь на него приезжают даже специально гости и из других регионов России. В городе на Неве нет недостатка в музыкальных театрах, у одной только Мариинки три сцены, однако цены там, особенно на премьеры, бывают недружелюбны, поход, например, с большим семейством — уже проблема. А тут — бесплатно! В былые годы на одном из показов на территории Инженерного замка в пылу энтузиазма публика чуть было историческую решетку ворот не снесла, а на другом мероприятии у Екатерининского дворца однажды собралось 25 тысяч зрителей — чем не Арена ди Верона?

Когда все начиналось, было много голосов против: говорили, что не получится сделать высококачественный продукт, что народ на спектакли ходить не будет (все же это опера, а не что-то массовое-народное), а при этом подобные постановки весьма дороги, то есть будет бесполезная трата городского бюджета… Скептики приводили в качестве довода и капризный климат Петербурга — это вам не Верона. А еще у нас нет античных амфитеатров, как в Средиземноморье, где можно петь без микрофонов. Акустика — ахиллесова пята всех российских фестивалей под открытым небом. Динамический диапазон классической музыки велик, выстроить все филигранно и с учетом особенностей оперного вокала — дело сложное...

Однако директор петербургского Мюзик-холла Юлия Стрижак, маэстро Фабио Мастранджело и режиссер Виктор Высоцкий (директор, музкрук и худрук фестиваля), раз придумав необычный для города музыкальный форум, сдаваться не собирались и в итоге выиграли. Подзвучку делать научились на весьма приличном уровне. Подкорректировать климат, конечно, вне компетенции организаторов, периодически эксцессы случаются, но нынешний форум порадовал ясными днями — на трех из четырех показов солнце было даже не по-петербургски ярким, так что солистам все же пришлось несладко, однако это определенно лучше, чем ливень. Что безусловно, так это то, что за годы существования фестивалю удалось заработать репутацию, известность и любовь зрителей.

В прошлые годы здесь были не редки гастролеры из-за рубежа, даже сопоставимые по резонансности имен с иностранными гастролерами Мариинки. На этот раз международных гостей, по понятным причинам, не было. Фестиваль почти полностью закрывала «сборная» вокалистов петербургских театров — пели солисты Мариинки, Михайловского, «Зазеркалья», и, конечно же бывшего Мюзик-холла, который с этого года называется Музыкальный театр имени Федора Шаляпина. А гости были — из Москвы и Петрозаводска.

В афише фестиваля этого года — четыре оперы, которые удалось сложить в своеобразную драматургию: оптимистичные опусы открывали и закрывали форум («Садко» и «Так поступают все женщины»), в середине — душераздирающие трагедии («Тоска» и «Летучий голландец»). В соответствии с тематикой опер подобрали и локации для них — морские «Садко» и «Голландец» игрались в Петропавловке и Кронштадте соответственно, за римские красоты в «Тоске» «отвечал» классицистский Елагиноостровский дворец в Парке имени Кирова, за барочное настроение в опере Моцарта — витиеватый Екатерининский в Царском Селе. Дворцы выполняли функцию естественных декораций, на их фоне художнику-постановщику Юлии Гольцовой оставалось лишь добавить на сцене какие-то элементы реквизита и минимальный декор. В «Садко» роль фона играло неброское петербургское небо, в тот единственный вечер, если не хмурое, то не слишком солнечное; в «Голландце» величественный Морской собор, на фоне которого разыгрывался спектакль, своими византийскими великолепием и монументальностью лишь «мешал» рассказываемой истории. В обоих случаях на сцене были имитации плавсредств: и если русские ладьи в опере Римского-Корсакова смотрелись по-мультяшному несерьезно, то массивный черный фрегат в сумрачной опере Вагнера безусловно удался.

Режиссерские решения трех опер (Андрея Цветкова-Толбина в «Садко», Андрея Сидельникова в «Тоске» и Натальи Индейкиной в «Голландце») оказались достаточно иллюстративными, с неюольшими оригинальными штрихами в костюмах и элементах сценографии. Для фестиваля, ориентированного на массового зрителя это то, что нужно: каждая история должна быть рассказана внятно и быть понятной для зрителя любого уровня подготовки. Яркой оригинальностью отличалось лишь решение финального аккорда фестиваля — Виктор Высоцкий представил «Так поступают все» в формате зингшпиля (пространные речитативы-секко были заменены монологами и диалогами по-русски, причем оригинальными, шутливо обыгрывающими сюжет), да еще и в виде игры. Солисты не просто озвучивают музыку Моцарта, разыгрывая пьесу Лоренцо да Понте, но выполняли указание режиссера Дона Альфонсо, имитируя то любовное томление, то страдания, но всегда четко давая понять — это всего лишь театр, все в шутку. Такое отстранение от материала давало свободу во всем — и от архаики смыслов оперы (о ветреных и безвольных, легко поддающихся манипуляциям женщинах), и в возможности нарядить артистов в современные костюмы (хотя положенное по сюжету превращение Феррандо и Гульельмо в албанцев-мусульман имело место), и в перенесении действия в некое подобие курортного отеля. Получилось и современно, и симпатично, и не обидно для Моцарта.

Музыкальное руководство трех из четырех опер взял на себя маэстро Мастранджело. То, что его темпераменту будет комфортно в остродраматической «Тоске», было понятно сразу. Но удивительно органичен дирижер оказался и в «Садко»: богатую колористику оркестра он выявил в полной мере. А в опере Моцарта его витальность удачно сочеталась с изяществом и галантной жеманностью — «Так поступают все» прозвучали не только бодро, но и достаточно рафинированно. Руководимый Мастранджело оркестр «Северная симфония» за последнее время неоспоримо прибавил в качестве своего звучания. Вагнеровскую оперу делал дирижер Алексей Васильев с оркестром Петербургской консерватории — и в целом, слушая его, можно было прочувствовать дух байройтского гения.

В веренице талантливых вокалистов нельзя не отметить грамотный и яркий вокал мариинцев Дмитрия Демидчика (Садко), Натальи Естафьевой (Любава), Лауры Меенен (Сента) и Якова Стрижака (Альфонсо), солистки «Зазеркалья» Ольги Черемных (Волхова), михайловца Александра Кузнецова (Голландец), солистов бывшего Мюзик-холла Тигрия Бажакина (Веденецкий гость) и Анастасии Самариной (Дорабелла), и, конечно же, впечатляющие пение и игру московской звезды Ивана Гынгазова (Каварадосси). Певческий уровень фестиваля оказался безупречно столичным — это ли не главное достижение на оперном фестивале, тем более, когда предназначена «Опера — всем»?

По данным организаторов, четыре спектакля посетило в общей сложности около 55 тысяч человек: «Садко» и «Так поступают все женщины» по 15 тысяч человек, «Тоску» 18 тысяч человек и «Летучий голландец» 7 тысяч человек.

Фотографии предоставлены пресс-службой Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина (Театр «Мюзик-Холл»).