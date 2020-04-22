Книжный десант — в детские лагеря

Юрий НЕЧИПОРЕНКО, детский писатель
22.04.2020
Пандемия — хороший повод «сделать паузу» и подумать о том, как лучше развивать детскую литературу.
Сейчас в стране очень остро стоит вопрос о развитии детской литературы. После распада СССР в стране рухнула система Детлита с ее издателями — монополистами, редакционными советами, десятками тысяч магазинов по всей стране и миллионными тиражами детских книг. Ту систему строил Маршак со товарищи, и сгорел в пламени демократических перемен «Кошкин дом» Маршака. За прошедшие почти 30 лет так и не была построена новая система, в книжной отрасли возник рыночный хаос: сейчас наряду с десятками прекрасных маленьких издательств, которые выпускают высококачественную литературу, есть и сотни таких, которых бы лучше прикрыть (без редактуры издают сейчас всякую чушь, волосы на голове порой встают от таких «книг»). Беззащитна детская литература перед нашествием самопальных писателей, которые даже в глаза не видели никогда живого редактора… Могут сами и за свой счет издать они любые книженции с дурными рифмами — и в море такой мути тонут хорошие книги.
Отбором книг занимаются библиографические отделы библиотек, на которых порой сверху спускают «губернаторские» книжки в регионах. Раз уж тиражи хороших книг малы и не выходит их распространение за пределы крупных городов, то имеет смысл привезти их в места скопления одаренных детей со всей страны. Этими идеями я поделился в прошлом году с читателями «Культуры» (см. здесь
) — и с библиотекарями Нижнего Новгорода, Белгорода и Саратова, где бывал... Побывал я и в «Артеке», но скорее не как писатель, а как член жюри конкурса «Живая классика». Тогда я познакомился с Юлией Полищук, заведующей библиотекой «Артека», подарил ей свои книги. Эти подарки возымели действие: меня пригласили на литературную смену в лагерь. Второй год подряд в «Артеке» конец февраля и начало марта — время литературы и литературной смены. У меня был десяток выступлений в разных лагерях (а на территории «Артека» их работает зимой семь) и в школе «Артека» — перед учениками и преподавателями. Я рассказывал о книгах, о малоизвестных страницах биографии Пушкина, Гоголя и Ломоносова, проводил мастер-классы по «Маленьким сказкам» — и ребята начинали сочинять сказки вслед за мной, отличные сказки получились!
Речь шла не только о моих книгах, но и о книгах — лауреатах Всероссийского фестиваля детской книги, который мы проводим в Российской государственной детской библиотеке уже шесть лет. Наш фестиваль отличается от Недели детской книги, которая традиционно проводится весной, тем, что мы предложили новый формат: не только встреча писателя и читателя, а скорее «хоровод» вокруг детской книги всех, кто к ней причастен: писателей и художников, издателей и распространителей, редакторов и критиков, блогеров, учителей и библиотекарей, работников литературных музеев, артистов и музыкантов, что работают с детьми. Опыт этого фестиваля был использован отчасти и в организации книжного фестиваля на Красной площади.
Вот так в «Артеке» в Международный день родного языка, 21 февраля, прошла II Всероссийская детская книжная ярмарка «Читай-мастер». На ярмарке устраивали встречи с писателями, продавали книги, участвовали в квестах. В «Артек» приехали детские писатели Дмитрий Емец и Лидия Огурцова, другие известные в Крыму литераторы, что выступали по несколько раз на разных площадках и были приняты тепло ребятами. Открывал ярмарку Константин Федоренко — директор «Артека», он представил ребятам Ольгу Ребковец — директора фонда «Тотальный диктант», которая сообщила, что «Артек» станет самой крупной площадкой этого диктанта. На ярмарке же состоялась первая презентация моей книги «Смеяться и свистеть» (выпустило книгу издательство «Детская литература» в серии «Лауреаты премии Сергея Михалкова»).
В то же время в «Артеке» оказалась писательница и журналистка Елена Усачева: она дала мастер-классы по тому, как сочинять истории из своей жизни, из жизни «Артека». Ребята пяти лагерей «Хрустальный», «Янтарный», «Кипарисный», «Морской» и «Лазурный» напишут книгу «Артека». Традиция писать свою книгу пошла с проекта «Всероссийская школьная летопись», которую совместно с издательством «Рипол-классик» придумала и воплотила в жизнь президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Задача проекта — сохранить ускользающую память о проведенном вместе времени. «Всероссийская школьная летопись» успешно живет своей жизнью — ребята из разных городов разных возрастов пишут книгу класса. Что произошло за год, куда съездили, что узнали, как изменились. Самые активные участники этого проекта и получили бесплатные путевки в «Артек».
Елена Усачева считает, что «Артеку» и всем ребятам, что сюда приезжают, нужна такая книга. Создать они ее могут только с профессиональным писателем. Хочется пожелать, чтобы писатели почаще приезжали к детям и подросткам. «Артек» — прекрасная площадка для представления своих книг, рассказа о писательском мастерстве. Было бы хорошо, чтобы ребята потом могли читать повести уже знакомых им писателей, увозить домой книги с автографом. Тогда смысл работы писателя будет понятен — заряжать детей энергией литературы, прививать вкус к чтению, без которого сейчас невозможно представить развитие личности.
Радостно и показательно, что «Артек» обратил внимание на литературу: литературная смена проходит здесь под девизом «Слова, изменившие мир». Смыслы рождаются в словах и потом превращаются в образы фильмов, которые увлекают массы зрителей. Литературная смена учит подростков не быть пассивными зрителями, а осваивать новые миры — творчества, выдумки, фантазии. Если бы такое начинание «Артека» поддержали «Сириус», «Орленок», другие лагеря, где собираются талантливые дети со всей страны, от наших книг было бы больше пользы и дети бы узнали, что в стране есть живые детские писатели, а то многие из них вслед за своими родителями считают, что все писатели остались в советском прошлом и Чебурашкой заканчивается детская литература.