25.02.2020

Двери музеев в семи итальянских регионах будут закрыты минимум до 1 марта 2020 года.

Такое решение принято местными властями в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Северной Италии. Кроме того, Министерство культуры Италии отменило в стране бесплатное посещение музеев, обычно назначаемое на первое воскресенье каждого месяца.

Решение о закрытии музеев касается как государственных, так и частных институций. Сейчас все музеи в Северной Италии закрыты до 1 марта 2020 года. По истечении этого срока будет приниматься решение об их дальнейшей работе, сообщает Артгид.