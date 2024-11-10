В Большом театре прошел юбилейный концерт Александры Пахмутовой

В Большом театре прошел праздничный вечер «Большая жизнь», посвященный юбилею композитора Александры Пахмутовой. Праздничный вечер открылся мировой премьерой написанного Александрой Николаевной этой осенью вальса «Навстречу весне» в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает пресс-служба ВГТРК.





Ведущими вечера выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Со сцены Большого театра прозвучали знаменитые композиции Пахмутовой в исполнении известных артистов, среди которых были Лев Лещенко, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Пелагея, Сергей Безруков и другие. Под аккомпанемент композитора и вместе с участниками концерта Лев Лещенко исполнил песню «Надежда».





Дирижер Юрий Башмет отметил, что Пахмутова продолжает удивлять и вдохновлять своим творчеством. «Вся наша жизнь мощно связана с ее творчеством. Мы помним ее песни 50-летней давности, но в этом концерте состоялась премьера изумительного вальса — Александра Николаевна сама захотела, чтобы он прозвучал именно в день ее рождения. И надо видеть лица молодых музыкантов, которые его исполняли, какое удовольствие они получали!» — заявил он в ходе празднования юбилея.





Ранее в этот день президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда, сообщала газета « Культура ». а уже на вечере обратился к Александре Николаевне с видеопоздравлением, сказав о ней как о «певце целой эпохи».





Патриарх Кирилл вручил имениннице Орден Русской православной церкви «Славы и чести» первой степени, назвав Пахмутову удивительным и замечательным человеком, посвятившим свою жизнь народу.





В своем выступлении перед публикой Александра Пахмутова произнесла трогательную речь, назвав Большой театр чудом и вспомнив, как впервые увидела его в военные годы, не представляя когда-то услышать там свои произведения. «И сегодня у меня счастливый день!» — призналась она.





Концерт в Большом театре стал частью программы всероссийских празднований «В песне — жизнь моя», которые начались в мае в Волгограде и продолжились в сентябре в Московской филармонии.





Праздничный вечер был организован Культурным фондом Александры Пахмутовой, при поддержке Министерства культуры России и телеканала «Россия».









Фото: Предоставлено пресс-службой ВГТРК