Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

09.11.2024

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой
9 ноября, в день 95-летнего юбилея Александры Пахмутовой, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору звания Героя Труда. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Александра Николаевна Пахмутова удостоена звания «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

Как ранее сообщала «Культура», с 95-летием народную артистку СССР поздравили министр культуры России Ольга Любимова и председатель Госдумы Вячеслав Володин.


Фото: пресс-служба Кремля