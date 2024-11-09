Ольга Любимова поздравила Александру Пахмутову с юбилеем

Министр культуры России Ольга Любимова направила поздравление Александре Пахмутовой, которой сегодня исполняется 95 лет. Александра Николаевна Пахмутова — композитор, чья музыка на протяжении многих лет вдохновляет слушателей, оставаясь актуальной для разных поколений.









«Ваше творчество — национальное достояние, которое на протяжении десятилетий вдохновляет миллионы людей. Ваши мелодии стали голосом времени, отражая переживания и надежды целых поколений, а музыка сопровождала важнейшие моменты нашей истории, вызывая у слушателей искренние эмоции. Каждая ваша композиция наполнена глубиной, вы создали шедевры, которые навсегда останутся с нами!» — отметила Любимова.





Также поздравление народной артистке СССР направил председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Талантливый композитор, Вы завоевали любовь и признание миллионов людей, внесли выдающийся вклад в развитие культуры и искусства. В Вас удивительным образом сочетаются лучшие человеческие и профессиональные качества. Написанная Вами по настоящему народная музыка проникнута душевным теплом, узнаваема и знакома каждому, она завораживает, трогает за сердце». Володин поблагодарил Пахмутову за ее творчество и пожелал композитору счастья и крепкого здоровья.





За свою долгую творческую жизнь Александра Пахмутова написала более 400 песен, среди которых такие знаменитые, как «Старый клен», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и другие. Исполнителями песен на музыку Пахмутовой стали Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару.









Фото: Культурный фонд Александры Пахмутовой