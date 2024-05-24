Актер Рузиль Минекаев вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев возглавил ежегодный рейтинг «30 до 30» журнала Forbes. Список представлен на сайте издания.





Рейтинг состоит из самых перспективных россиян до 30 лет. Рузиль Минекаев победил в номинации «Искусство». В список также вошли 26-летняя балерина Елена Свинко и 20-летний пианист Сергей Давыдченко.





По данным журнала, роль Минекаева в сериале Жоры Крыжовникова стала прорывом в его карьере. В статье подчеркнули, что для получения четырех ролей актер прошел более 500 кастингов.





Рузиль Минекаев ранее начал сниматься в полнометражном фильме «Большая земля». Съемки стартовали в Приморье. Производство фильма осуществляет Star Media при поддержке фонда «Кинопрайм» и Минкультуры России.









Фото: YouTube