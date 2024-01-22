Вышел русскоязычный ролик к фильму «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом

Вышел русскоязычный видеоролик к фильму «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Режиссером выступил Мэтт Браун («Человек, который познал бесконечность»).





Россияне смогут увидеть фильм на большом экране уже этой зимой. «По Фрейду» выйдет в прокат 29 февраля.





В фильме сыграли обладатель двух «Оскаров» Энтони Хопкинс, Мэттью Гуд («Игра в имитацию»), Джоди Бальфур, Орла Брэйли, Стивен Кэмпбелл Мур, Лив Лиза Фрис и многие другие. В картине основатель школы психоанализа встречается с писателем Клайвом Стейплзом Льюисом. Фрейду и автору «Хроник Нарнии» предстоят жаркие дискуссии о вере и религии.









Фото: YouTube