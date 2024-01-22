Вышел русскоязычный ролик к фильму «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом

В России фильм выйдет в прокат 29 февраля.
Актеру было 58 лет.
Фестиваль открылся в Московском международном Доме музыки.
Плуто Шервингтон умер 19 января в больнице. ...
Подготовка к реставрации жилья артистки уже началась.
В России фильм выйдет в прокат 29 февраля.
Актеру было 58 лет.
Фестиваль открылся в Московском международном Доме музыки.
Плуто Шервингтон умер 19 января в больнице. ...
Подготовка к реставрации жилья артистки уже началась.
В рамках программы пройдут творческие лаборатории, мастер-классы, тренинги. ...
ЭХО фестиваля пройдет в Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге.
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным и г...
Более 150 полотен из 4 тысяч работ уцелели, сообщили в минкультуры республики.
В сборник попали 18 композиций из знаковых спектаклей театра.
Спектакль «Не бойся быть счастливым» в постановке режиссера Ивана Судакова покажут на Эксперименталь...
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с оперными певцами откроют трехдневный ма...
Участниками станут 273 театра и 65 творческих коллективов.
В основном конкурсе будут представлены 20 картин.
Артист скончался 20 января в возрасте 58 лет.
Премия носит имя первого главы Службы внешней разведки России Евгения Примакова.
Также в юбилейный год в Кирове запланированы концерты Дениса Мацуева, гастроли солистов Большого и М...
Экспозиция музея временно расположится в «Доме Маклецкого».
Лента Алексея Германа — младшего собрала свыше 140 миллионов рублей за первые выходные в прокате.
В кинотеатре киностудии пройдет показ картин «Порох», «Читаем блокадную книгу» и «Воздух».
22.01.2024