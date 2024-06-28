Москва и Петербург возглавили список городов с наибольшим числом авторов фантастики

Москва, Санкт-Петербург и Краснодар признаны городами с самым большим количеством авторов, пишущих фантастику.



Анализ провела литературная платформа «Литнет». Отмечается, что одним из самых популярных жанров на портале является фантастика с акцентом на использование искусственного интеллекта и научных достижений.



В число городов, лидирующих по количеству авторов фантастических произведений, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург. В рейтинг вошли также Воронеж, Омск, Красноярск, Балашиха, Челябинск. Результаты опроса показали, что больше всего поклонников жанра проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Челябинске. Наиболее популярными жанрами является любовная и эротическая фантастика.



«На портале наибольшей популярностью пользуется любовная и эротическая фантастика. Среди сеттингов особо востребованы космос, элементы киберпанка и технологии будущего. Виртуальная реальность также остается популярной у читателей, что подтверждается высоким спросом на книги жанров литРПГ и реалРПГ с акцентом на технологичность (использование ИИ, научных достижений). Чистая научная фантастика менее популярна, однако в сочетании с другими жанрами она тоже пользуется спросом», — прокомментировала итоги исследования литературный редактор «Литнета» Анастасия Тугова.









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