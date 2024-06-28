Premier назвала дату выхода комедии «Мокрые майки»

28.06.2024

Premier назвала дату выхода комедии «Мокрые майки»
Платформа Premier назвала дату выхода комедии «Мокрые майки».

Комедийный сериал расскажет историю бывшей танцовщицы стриптиза, которая открывает собственную автомойку.

Проект дебютирует в онлайн-платформе 4 июля.

Главные роли в проекте сыграли Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова, Диана Кафф.

Режиссером сериала выступил Денис Гуляр, постановщик фильма «Манюня: Приключения в Москве».


Фото: Pixabay.com