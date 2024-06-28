В Испании исполнят «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Обладателем гран-при стал театр «Манекен».
Всего на выставке представлено 13 живописных, графических и скульптурных работ художника.
За пульт встал итальянский дирижер Марко Боэми, который работал с Лучано Паваротти и Анной Нетребко.
Мероприятие открылось с выступления солистов Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.
Председатель СК России назвал классические книги фундаментом для размышлений о ценности права.
Обладателем гран-при стал театр «Манекен».
Всего на выставке представлено 13 живописных, графических и скульптурных работ художника.
За пульт встал итальянский дирижер Марко Боэми, который работал с Лучано Паваротти и Анной Нетребко.
Мероприятие открылось с выступления солистов Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.
Председатель СК России назвал классические книги фундаментом для размышлений о ценности права.
Историю сериала расскажут режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев.
Спектакль «Не любо – не слушай» показали в рамках XXX Международного фестиваля уличных театров.
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Откроет музей Союз деятелей циркового искусства РФ.
Имя еще одного обладателя почетного звания объявили организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля.
Мероприятие пройдет 6 июля и будет посвящено празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушки...
28.06.2024