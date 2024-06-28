В Испании исполнят «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Выступление пройдет на сцене Alfredo Kraus Auditorium.Отмечается, что концерт состоится 28 июня на острове Гран-Канария. Выбор произведения принадлежит американскому дирижеру Джошуа Вайлерстайну, который сотрудничает с оркестром. Он также выступит дирижером предстоящего выступления. Вайлерстайн сотрудничает также с Симфоническим оркестром Юго-западного радио Германии, Симфоническим оркестром Баварского радио, Филармоническим оркестром Би-би-си, Камерным оркестром Лозанны.