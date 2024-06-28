Концерты, спектакли и выставки пройдут в рамках фестиваля «Горький+» в Москве

В Москве с 8 по 11 августа пройдет фестиваль искусств «Горький+», передает департамент культуры столицы.



В рамках фестиваля, посвященного творчеству писателя Максима Горького, пройдут концерты, спектакли, выставки. Мероприятия пройдут в парке Горького и на других площадках, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.



«За четыре дня планируется провести больше 70 мероприятий: спектакли и концерты, иммерсивное шоу, перформансы и выставки. Новыми партнерами станут Киностудия имени Максима Горького, столичные и региональные театры», — приводит департамент слова заммэра столицы.



В программе фестиваля — спектакль-концерт с участием арт-директора фестиваля народного артиста России Евгения Миронова, Московского государственного академического камерного хора под руководством народного артиста СССР Владимира Минина, постановка для детей «Каждый шорох», карнавальное шествие «Горький, домой», театральные лаборатории.









Фото: департамент культуры Москвы