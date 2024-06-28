Cirque du Soleil начнет снимать фильмы и сериалы

Спектакль «Не любо – не слушай» показали в рамках XXX Международного фестиваля уличных театров.
Сюжет постановки основан на мифе об Орфее и Эвридике.
Выступление прошло под управлением народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.
Замглавы МИД РФ отметил, стране есть что показать.
Коллекция может быть в скором времени выставлена в Русском музее.
Спектакль «Не любо – не слушай» показали в рамках XXX Международного фестиваля уличных театров.
Сюжет постановки основан на мифе об Орфее и Эвридике.
Выступление прошло под управлением народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.
Замглавы МИД РФ отметил, стране есть что показать.
Коллекция может быть в скором времени выставлена в Русском музее.
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28.06.2024