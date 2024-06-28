Cirque du Soleil начнет снимать фильмы и сериалы

Сообщается, что компания запустит собственную студию, руководителем которой станет Сьюзан Левинсон, ранее возглавлявшая WWE Studios и заведовавшая альтернативными программами в CBS Television Studios. Левинсон будет курировать все игровые, анимационные, документальные проекты, реалити-шоу.Одним из первых проектов студии станет полнометражный фильм по мотивам шоу «О», которое проходит в Лас-Вегасе. Разработкой фильма займется Ридли Скотт и его компания Scott Free.