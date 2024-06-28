Определен состав экспертного совета национальной платформы для художников «Художники/Artists»

28.06.2024
Утвержден состав экспертного совета платформы для художников и дизайнеров Artists.
В его состав вошли основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru Валерий Гольников, создатель проекта «АРТпатруль» Юрий Омельченко, другие представители индустрии.
Платформа является инструментом поиска авторов в области изобразительного искусства в соответствии с его именем, творческим продуктом, направлением в искусстве и профессиональными компетенциями. Проект реализует экосистема n’RIS при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
и ряда крупных деятелей культуры и искусства России.
Главной задачей платформы руководитель проекта Валерия Брусникина назвала каталогизацию творческих продуктов, созданных художниками, популяризацию их творчества, объединение разнообразных творческих областей в единую информационную структуру. Одной из важных задач платформы станет предоставление авторам удобных инструментов для защиты и монетизации своих произведений.
«Голос художника часто не слышен. Даже при наличии громкого имени художнику зачастую трудно встретиться со своим зрителем. Наша платформа поможет легко найти художника по имени, по региону проживания, по жанру и технике, в которых он работает, и по множеству других поисковых параметров. Цель — создать всеобъемлющий каталог современных российских художников, скульпторов, фотографов и других представителей изобразительного искусства», — комментирует автор идеи и вдохновитель платформы Вероника Пономарева-Коржевская.
Фото предоставлено организатором