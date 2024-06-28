Луганский театр им. М. Голубовича представит спектакль на фестивале «Островский-FEST» в Ивановской области

Артисты Луганского театра имени М. Голубовича выступят на фестивале в Ивановской области, передает министерство культуры ЛНР.



Отмечается, что коллектив выступит в рамках VI Международного фестиваля камерных театральных форм «Островский-FEST», который пройдет в Кинешме Ивановской области с 20 по 25 августа.



В программу фестиваля войдет 24 постановки от театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Владимира, Йошкар-Олы, Казани, Скопина, Буинска, Луганска, Кинешмы.



Луганский академический музыкально-драматический театр им. Михаила Голубовича представит на фестивале лирическую комедию «Академия смеха».



«Артисты из ЛНР и раньше участвовали в фестивале в Кинешме. Музыкальный театр из Луганска принимал участие в 2019 году в первом фестивале, бывал у нас и потом. На первый фестиваль приезжал и сам Михаил Голубович, чье имя сейчас носит театр. Мы уже несколько лет сотрудничаем и дружим с артистами ил ЛНР, постоянно с ними на связи. Всегда рады туда приехать», — рассказала о предстоящем событии директор Кинешемского драматического театра Наталья Суркова.