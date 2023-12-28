Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе собрал в прокате более 100 миллионов долларов

Сборы фильма «Вонка» в США превысили отметку в 100 миллионов долларов. Фильм вышел в прокат несколько недель назад.





Картина про Вилли Вонку и его мечту открыть магазин шоколада достигла отметки в 102,5 миллиона долларов на внутреннем рынке. Сборы фильма в США стали самыми большими на текущий момент. Всего «Вонка» собрал более 270 миллионов долларов, пишет Variety.





Главную роль в фильме сыграл 28-летний Тимоти Шаламе («Дюна»). Компанию на съемочной площадке ему составили Колин О’Брайэн, Кала Лэйн, Кигэн-Майкл Ки, Салли Хокинс, Оливия Колман и другие. Режиссер фильма – Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). Дата выхода картины в России пока не известна.





В отечественном прокате лидирует фильм с Ларисой Гузеевой «Теща». Картина стала самой кассовой комедией, заработав 572,3 миллиона рублей.









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