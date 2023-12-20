Певец Сапата скончался на сцене в ходе исполнения хита «Никто не вечен на этом свете»

20.12.2023
Знаменитый колумбийский исполнитель Габриэль Гомес Сапата скончался на сцене во время выступления. Об этом информируют зарубежные СМИ.
Трагичная смерть певца наступила в Барбосе. Представитель агентства Divisa Producciones, которое занималось организацией шоу, Алекс Табарес сообщил, что Сапату пригласили выступить на разогреве у Combo Hispano. Предновогоднее мероприятие устроила местная радиостанция Blue Radio.
Сапата внезапно потерял сознание и упал на сцене, где и скончался. Исполнитель пел один из своих главных хитов Nadie es eterno en el mundo, что в переводе означает «Никто не вечен на этом свете».
Исполнитель был тут же доставлен в больницу, уточняет Noticias Caracol. Однако медики лишь констатировали его смерть. Причина ухода музыканта – сердечный приступ.
Родственники в соцсетях подтвердили трагедию. Уточняется, что Сапата не имел проблем со здоровьем и ни на что не жаловался. Певец был братом и автором песен другого известного колумбийского исполнителя – Дарио El rey del despecho Гомеса, который умер летом 2022 года.
Ранее Педро Энрике скончался
прямо на сцене. Бразильский певец умер во время выступления.
Фото: Pixabay.com