Песня российской группы «Аигел» возглавила чарт Apple Music на Украине

Песня «Пыяла» российской группы «Аигел» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавила чарт Apple Music на Украине. Об этом свидетельствует рейтинг, который ежедневно публикует музыкальный сервис.





Группа исполняет песню на татарском языке. Стоит отметить, что события сериала разворачиваются в конце 1980-х в Казани.





На фоне премьеры проекта украинские интернет-пользователи начали активно обсуждать «Слово пацана» в соцсетях. Официально сериал в этой стране не показывают.





Ранее певица Катя Лель прокомментировала попадание ее старого хита в топ Spotify. Песня «Мой мармеладный» обрела новую жизнь в Сети: блогеры и обычные пользователи начали массово записывать видео под эту композицию. Катя Лель сочла это общероссийской победой.









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