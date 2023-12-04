Актер Сергей Бурунов оценил скандальный сериал «Слово пацана»

Актер Сергей Бурунов дал оценку нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в программе «Кстати».





Артист, который сыграл в новом сериале отца двух главных героев, признался, что его потряс сценарий после прочтения. По словам Бурунова, он давно не встречал «такой точности, правды и глубины» в современных проектах.





«Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки», — поделился мнением актер.





Ранее глава Татарстана Руслам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана». Чиновник подчеркнул, что романтизация периода появления подростковых группировок «ни к чему хорошему не приводит». Глава республики предложил реагировать на такие сюжеты и фильмы.









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