Актер Сергей Бурунов оценил скандальный сериал «Слово пацана»

04.12.2023

Актер Сергей Бурунов оценил скандальный сериал «Слово пацана»
Актер Сергей Бурунов дал оценку нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в программе «Кстати».

Артист, который сыграл в новом сериале отца двух главных героев, признался, что его потряс сценарий после прочтения. По словам Бурунова, он давно не встречал «такой точности, правды и глубины» в современных проектах.

«Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки», — поделился мнением актер.

Ранее глава Татарстана Руслам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана». Чиновник подчеркнул, что романтизация периода появления подростковых группировок «ни к чему хорошему не приводит». Глава республики предложил реагировать на такие сюжеты и фильмы.


Фото: YouTube