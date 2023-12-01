Глава Татарстана Минниханов осудил сериал «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов осудил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) за романтизацию периода появления подростковых группировок. Об этом он высказался на традиционном республиканском совещании.





Рустам Минниханов подчеркнул, что подобные фильмы не соответствуют политике, проводимой властями регионов и руководством РФ.





«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали: к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит», — констатировал глава республики.





По словам Минниханова, в России это уже проходили и не имеют права допустить повторения событий прошлого. Глава Татарстана призвал отреагировать на такие сюжеты и фильмы. Минниханов добавил, что уже дал соответствующее поручение председателю госсовета республики Фариду Мухаметшину.









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