Михаила Боярского госпитализировали с подозрением на инфаркт

Артист Михаил Боярский попал в больницу 27 ноября. Об этом информирует 78 канал.





Предварительная причина госпитализации артиста – инфаркт. В СМИ уточнили, что Боярский оказался в Мариинской больнице.





Спустя сутки медики стабилизировали состояние артиста. Пациента перевели из реанимации в обычную палату.





Ранее народный артист России рассказал о начале второго этапа фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ». Мероприятие началось 24 ноября в Санкт-Петербурге. Михаил Боярский принял участие в нескольких проектах фестиваля. Артист признался, что с завистью наблюдает за работами.









Фото: YouTube