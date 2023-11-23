В Петербурге стартует второй этап фестиваля «ПитерКиТ»

Второй этап фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ» стартует в пятницу, 24 ноября, в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал народный артист России Михаил Боярский.





Актер на пресс-конференции «Интерфакса» признался, что с завистью наблюдает за работами и даже участвует в некоторых из них, а также старается повлиять на происходящее в кинематографе.





«Для меня самое главное, чтобы ребята понимали, что кино — это не цель, а средство. Для хорошего кино нужен сценарий, сценарий и еще раз сценарий», — поделился Боярский.





Председатель худсовета фестиваля Наталия Горина уточнила, что «ПитерКиТ» является частью большого учебного процесса. По ее словам, в этом году мероприятие посетят чиновники и представители онлайн-платформ. Участники фестиваля смогут узнать, какой запрос сейчас у зрителя, добавила Горина.





Напомним, первый этап «ПитерКиТ» прошел с 19 по 23 октября. В нем участвовали фильмы, созданные студентами Санкт-Петербургского института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Второй этап состоится с 24 по 28 ноября. К нему допускаются работы студентов СПбГИКиТ, которые отмечены призами, специальными дипломами за профессионализм и дипломами зрительских симпатий. Также к участию могут присоединиться фильмы других российских и зарубежных киношкол.









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