Министерство культуры России поздравило Тульский государственный музей оружия с юбилеем

Тульский государственный музей оружия празднует день рождения 30 августа. Об этом сообщило Министерство культуры Российской Федерации.





Ведомство опубликовало ролик в Telegram в честь дня рождения Тульского государственного музея оружия. Министерство собрало интересные факты об учреждении культуры на одном видео.





«Это один из старейших музеев нашей страны. По его коллекции можно проследить эволюцию оружия с XIV века до наших дней», — говорится в сообщении Минкультуры.





Ранее в Туле состоялся Всероссийский образовательный семинар для специалистов культурных учреждений новых государственных субъектов. Министр культуры Ольга Любимова лично побывала на ряде соответствующих мероприятий в Тульской области.









Фото: Telegram-канал Министерства культуры РФ