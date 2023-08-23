Министр культуры Любимова посетила тульский креативный кластер «Октава»

Министр культуры Ольга Любимова совместно с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым совершила экскурсию по креативному кластеру «Октава». Об этом глава ведомства сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова 23 августа прибыла в Тулу на Всероссийский образовательный семинар для специалистов учреждений культуры новых государственных субъектов. Министр отметила, что сегодня на мастер-классах побывали 200 школьников из этих регионов.





«Гостей встречали с подарками, мастер-классами», — написала Любимова в канале.





По ее словам, Школа креативных индустрий представила свои форматы работы как с малышами, так и с подростками.

Ранее министр культуры отметилась в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. Участие в семинаре принимают около 200 сотрудников библиотек и домов культуры, сообщила Ольга Любимова.









Фото: Telegram-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой



