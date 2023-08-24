Гитарист Uma2rman Кристовский исполнил новую песню на концерте в Истре

24.08.2023

Гитарист Uma2rman Кристовский исполнил новую песню на концерте в Истре
Жители подмосковной Истры услышали старые хиты и новые песни группы Uma2rman в исполнении Сергея Кристовского. Гитарист коллектива выступил на концерте и провел автограф-сессию.

Горожане вместе с музыкантом растянули огромный триколор в центре городского парка Истры. Концерт был приурочен ко Дню государственного флага России.

Гостям удалось не только послушать старые песни знаменитой группы, но и познакомиться с новой композицией в исполнении Сергея Кристовского. Жители Истры также встретились со спортсменами, приняли участие в мастер-классах по живописи и насладились выставкой картин местных художников.

Напомним, ранее россияне отпраздновали День государственного флага. Ряд торжественных мероприятий прошел в стране во вторник, 22 августа. По этому случаю деятели культуры из ДНР рассказали об истинном отношении к триколору. Звезды эстрады выразили свои поздравления с Днем государственного флага в соцсетях.


Фото: Rutube