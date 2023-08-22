МК: деятели культуры из ДНР рассказали об отношении к флагу России

В августе 2023 года Донецкая Народная Республика впервые отметила День флага будучи в составе России. Местные деятели культуры рассказали «Московскому комсомольцу», как относятся к триколору.





Заведующий музыкальной частью Донецкого театра кукол Антон Бессонов подчеркнул, что День флага — отличный повод для воспоминаний о значимости государственной символики для имиджа страны. Председатель Союза художников ДНР Мелик Агабекян назвал возвращение региона в состав России закономерным итогом борьбы жителей Донбасса. Он подтвердил, что чтит символику государства, которое всегда считал родиной.





Писатель Владимир Русанов признался, что под этим флагом выходил на митинги 2014 года и считает флаг России своим, наряду с утвержденным в ДНР. Ученый секретарь Донецкого художественного музея Наталья Воропаева считает российский триколор чувством гордости и верности родине.





Гендиректор музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна Наталья Волкова вспомнила, как впервые российский флаг в честь 22 августа раскрылся в небе ДНР. На дворе был 2019 год, тогда это казалось естественным, констатировала она.









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