Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Веры Васильевой

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Министр культуры России назвала покойную «корифеем отечественной культуры». По ее словам, Вера Васильева обладала «многогранным мастерством и высочайшим профессионализмом», чем покорила несколько поколений зрителей. Созданные ею образы останутся в памяти людей.«Ее наследие бессмертно», — подчеркнула Ольга Любимова.Соболезнования по поводу кончины актрисы также направили президент РФ Владимира Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.Вера Васильева дебютировала в кино в 1945 году, будучи студенткой. По окончании Московского городского театрального училища в 1948-м поступила на службу в Театр сатиры. Актриса создала более 60 театральных образов и сыграла более 40 киноролей.