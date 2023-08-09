Актриса кино и театра Вера Васильева умерла в 97 лет

Фото: кадр из фильма «Пиковая дама»

Вера Васильева родилась в 1925 году. В войну жила в Москве, работала на военном заводе и сельхозпредприятиях. В 1943-м поступила в Московское городское театральное училище при Театре революции (ныне Театр им. Маяковского). Студенткой дебютировала в кино («Близнецы», 1945) и сыграла первую большую роль в «Сказании о земле Сибирской» Ивана Пырьева (1947), которая привлекла внимание к молодой актрисе. После окончания учебы присоединилась к Театру сатиры. Также сотрудничала с театрами в Твери, Брянске, Орле, Москве (Малый театр, Театр кукол им. Образцова и др.). Сыграла более 60 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Работала секретарем СТД, помогая коллегам в трудных ситуациях. Выступала в защиту бездомных животных. Опубликовала мемуары.