Раскрыта исполнительница главной роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

Super выяснил, кто играет роль цветочницы Эды Йылдыз в адаптации турецкого сериала.





Во главе каста значится Лиана Гриба. 24-летней уроженке Риги и выпускнице ГИТИСа досталась главная женская роль в российском варианте популярного драматического ромкома, сообщило издание со ссылкой на членов съемочной команды. Актриса не стала комментировать информацию.





Super отметил, что съемки сериала проходят, в том числе в цветочном магазине. В оригинальном шоу основное действие разворачивается в цветочной лавке тети ключевой героини. В отечественном сериале родственницу играет Анна Невская, уточнило издание.





Ранее Shot сообщил , что роль Серкана Болата в российской адаптации досталась Никите Волкову из «Трудных подростков».





Фото: кадр из сериала «Дурная кровь»