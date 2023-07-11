Российским Серканом Болатом станет Никита Волков — Shot

Телеграм-канал назвал исполнителя главной мужской роли в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».





Shot пишет, что Волков попал на видеокадры с места съемок сериала в Западном Дегунине на севере Москвы. В опубликованном ролике можно увидеть сидящего за рулем автомобиля мужчину, похожего на актера Никиту Волкова. К нему в машину садится женщина.





Телеграм-канал утверждает, что в российской версии сериала главного героя зовут Сережа. Кто предстанет в образе главной героини Эды Йылдыз, не уточнялось. Официального подтверждения информации не было.





Волков сыграл тренера по футболу в «Трудных подростках», избранного в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик», бандита и пижона в «Цыпленке жареном».





Фото: кадр из сериала «Трудные подростки»