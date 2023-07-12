Нолану не понравилось, что «Оппенгеймер» дебютирует в один день с «Барби»

Международный кинотеатральный релиз фильмов Кристофера Нолана и Греты Гервиг состоится 21 июля, пишет «Культуромания».





Режиссер Oppenheimer расстроился из-за одновременной премьеры своего исторического и драматического эпика и комедии Barbie с Марго Робби и Райаном Гослингом. Тем более уикенды в середине — второй половине июля считаются в Голливуде «выходными Нолана». Именно в это время выходили его самые громкие работы, отмечает Insider.





«Оппенгеймер» во главе с Киллианом Мерфи представит историю физика Роберта Оппенгеймера и создания атомной бомбы. «Барби» расскажет о том, как одну из кукол выгоняют из Барбиленда из-за несоответствия его стандартам. Вместе с Кеном она отправляется на поиски новой жизни в реальном мире.





Ранее первые зрители из числа профессионального сообщества высоко оценили драму Нолана.





Фото: скриншот из трейлера Barbie / ютьюб-канал Warner Bros. Pictures