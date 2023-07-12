Первые зрители восторженно встретили «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

После премьеры в Париже кинокритики и журналисты признались, что историческая драма внушила им «страх и благоговейный трепет». Отклики на фильм с Киллианом Мерфи в роли «отца атомной бомбы» изучил портал kinonews.ru.





Большинство рецензентов назвали фильм великолепным и «ошеломляющим», оценив сценарий, напряженный сюжет, глубину и сложность истории, операторскую работу, игру актеров, в особенности Киллиана Мерфи.





Total Film отметил, что эпическая кинокартина наделена «ярко выраженной нолановской чувственностью с напряжением, структурой, масштабом, потрясающим звуковым оформлением и визуальными эффектами». The Sunday Times полагает, что фильм в основном посвящен «тому, насколько мы обречены». Издание назвало ленту «дерзкой, изобретательной, сложной», отметило игру не только Мерфи, но и его коллег, а также указало на недостаток внимания к женским персонажам.





Премьера состоится 21 июля.





Фото: скриншот из трейлера Oppenheimer / ютьюб-канал Universal Pictures