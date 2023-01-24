Музей Малого театра открывает постоянную экспозицию спустя 35 лет

Мультимедийную выставку «Пространство автора» представят 25 января, сообщила пресс-служба столичного учреждения.





Вновь открывшийся музей познакомит с прижизненными рукописными изданиями пьес Островского, историческими постановками по сочинениям Пушкина, Гоголя, Шекспира и других авторов, фотографиями, аудио- и видеофрагментами спектаклей, костюмами 1930-х годов, «монтировками» (паспортами спектаклей) XIX века и другими экспонатами. В творческой зоне дети смогут придумывать костюмы и декорации и управлять механизмами театральной сцены.





Предполагается, что зрители будут посещать выставку до спектаклей и во время антрактов.





Музей Малого театра основан в 1926 году Василием Федоровым, ставшим его первым руководителем. Через год открылась выставка к 10-летию работы театра при советской власти, которая легла в основу постоянной экспозиции. После реконструкции театра в 1988 году она была закрыта.



