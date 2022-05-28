Стартовал прием заявок на участие в IV Всероссийском музыкальном конкурсе

28.05.2022

Стартовал прием заявок на участие в IV Всероссийском музыкальном конкурсе

Открыт прием заявок на участие в IV Всероссийском музыкальном конкурсе, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Смотр будет проводиться по специальностям «Фортепиано», «Виолончель», «Скрипка», «Сольное пение». Лауреаты первых премий будут участвовать в I туре Международного конкурса имени П. И. Чайковского без предварительного отбора.

В этом году Всероссийский музыкальный конкурс принимают города — Красноярск, Казань, Уфа и Ханты-Мансийск. Прием заявок продлится до 1 августа 2022 года.

Учредителями конкурса выступают Правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ. Организатор конкурса — Росконцерт.

Фото: Pixabay