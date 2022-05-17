Андрей Кончаловский: «Время брать Запад за эталон безвозвратно ушло»

В беседе с «АиФ» режиссер призвал российских деятелей культуры не ориентироваться на западных коллег.





По его словам, в России есть «некий пиетет перед Западом», которого не существовало до и во время правления Ивана Грозного. Кинематографист признал, что и сам прошел «увлечение Западом».





По мнению Кончаловского, большая часть населения планеты «до сих пор живет согласно законам природы», которые гласят, что «в мире должно быть мужское и женское начало». Попытка переделать природу, предпринимаемая Западом, обречена на провал, подчеркнул он.





В этом режиссер видит закат Европы, о котором писал философ Освальд Шпенглер. «Трагизм ситуации заключается в том, что Запад потерял всякую волю к сохранению своей национальной идентификации. Россия этой воли не потеряла, и мы будем ее защищать», — отметил Андрей Кончаловский.





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