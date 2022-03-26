В Александринском театре начались гастроли МХТ имени Чехова

Столичной труппе предоставлена сцена Александринского театра, который в эти же дни будет выступать в Московском художественном.

На открытии в пятницу был показан спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» в постановке Виктора Крамера, где в роли барона выступит художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.





Петербуржцы увидят также спектакль режиссера Уланбека Баялиева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» с Игорем Верником и Дмитрием Назаровым по пьесе Венедикта Ерофеева.





Фото: Pixabay