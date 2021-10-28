Фильм «Джонджоли» награжден на международном питчинге European Work in Progress

Фильм «Джонджоли» (международное рабочее название NINA) — совместный проект кинокомпаний «Пан-Атлантик Студио» (Россия), 20 Steps (Грузия), поддержанный Министерством культуры РФ и программой инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа, получил награду на питчинге European Work in Progress в Кельне.

Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе.Режиссер фильма — Оксана Бычкова, сценарист — Любовь Мульменко. Продюсеры — Екатерина Филиппова и Игорь Мишин, сопродюсер — Владимер Качарава.

Нина и Руслан встречаются в городе, где были когда-то счастливы. У каждого давно своя жизнь, но из-за болезни Руслана путешествие в прошлое станет неожиданным испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу Нины.

Игра артистов была удостоена отдельного комментария и произвела большое впечатление на жюри и профессиональную аудиторию: «Режиссер показала невероятно яркие и убедительные кадры, приоткрывающие зрителю дверь в мир сложнейших отношений между главными героями фильма, воплощенными актерски настолько мощно и точно, что остается едва сдерживать любопытство и желание увидеть больше». В качестве награды картина получила контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от ZOOM Medienfabrik — старейшего немецкого PR-агентства, офисы которого располагаются в крупнейших городах Германии.

European Work in Progress Cologne — индустриальное мероприятие, ежегодно проходящее в Кельне, Германия. На нем продюсеры и дистрибьюторы представляют отрывки из художественных фильмов на этапе производства с целью получения дополнительного финансирования или разработки стратегии дистрибуции.

Фото: кадр из фильма «Джонджоли»



