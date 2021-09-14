Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» пройдет в «Известия Холл»

14.09.2021
В клубе «Известия Холл» состоится XVII Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира». Программа вечера включает мероприятия как офлайн, так и онлайн.
Хедлайнерами выступят «Дара Яра», OYME, «Килиманджаро». Зрители смогут увидеть выступления исполнителей «Мостов бэнд», «Карнай Сурнай», а также танцевальных коллективов «Ритмы дружбы», «Тамо Далеко», «Алтын Ай» и «Седкл», «Бахор», Hayordik.
Насладиться шоу-программой можно будет на YouTube-канале Московского дома национальностей. В рамках мероприятия также состоится церемония награждения победителей Молодежной интеллектуальной лиги.
Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» проводится с 2004 года. За годы своего существования фестиваль стал одним из главных этнокультурных событий столицы.