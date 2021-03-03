Расписавшим Таврическую лестницу Севастополя хулиганам грозит до трех лет тюрьмы

Правоохранители установили личности вандалов и задержали их.

В ночь на 24 февраля трое жителей Севастополя возрастом от 23 до 26 лет нанесли черной аэрозольной краской надписи и граффити на несколько зданий одной из центральных улиц Севастополя. В том числе они изукрасили Таврическую лестницу, являющуюся объектом культурного наследия регионального значения.

Молодые люди признали свою вину полностью. По их словам, нелегальные надписи они нанесли из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Против задержанных возбуждено уголовное дело. За повреждение памятника истории культуры им грозит до трех лет лишения свободы.