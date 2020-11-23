У берегов Херсонеса нашли затопленные руины древнего храма

Об открытии в бухте Круглой сообщили в отделе развития музея-заповедника «Херсонес Таврический».

На дне бухты Круглая подводные археологи нашли большое количество строительной керамики, относящейся к эпохам римлян и Средневековья. Кроме того, ученые нашли кровельную черепицу и остатки амфор.

Фрагменты оконных стекол и лампад дали экспертам основание предполагать о наличии здесь храма в древности. Запустив в воздух беспилотник, ученые выявили каменную насыпь длиной около 60 м и шириной 20 м, которая может быть остатками причальных сооружений одной из херсонесских гаваней.

В соседней Карантинной бухте ученые изучили остатки сооружения, условно названного «ромбовидной башней». Пока что археологи не могут сказать, к какой эпохе относится постройка и когда она ушла под воду.

В ходе шурфовки у северо-восточного склона башни ученые нашли сооружение примерно в 30 метрах от берега, от которого осталось три ряда кладки, два из которых погребены под плотным слоем донных осадков мощностью более одного метра. Основание сооружения лежит примерно на 2,8 метра ниже поверхности моря, сообщили ученые.