В Москве стартует фестиваль ArsLonga, посвященный Людвигу ван Бетховену

Об этом сообщила пресс-служба смотра.

XX Международный музыкальный фестиваль ArsLonga откроется 9 октября в Большом зале Московской консерватории симфоническим спектаклем «Мастер и Маргарита» с актерами Дарьей Мороз и Игорем Миркурбановым, пианистом и дирижером Иваном Рудиным и Московским государственным симфоническим оркестром (МГСО).

После этого музыкальная постановка по мотивам романа Михаила Булгакова будет показана в Самаре (19 октября) и Светлогорске (25 октября), уточнили организаторы.

Фестиваль будет идти по 8 ноября. Площадками смотра станут также зал «Зарядье», Камерный зал филармонии и «Башмет-центр».

Одиннадцатого октября в Большом зале консерватории пройдет концерт «Вселенная Бетховен», на котором прозвучат Пятая симфония и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. Управлять МГСО будут лауреаты Всероссийского конкурса дирижеров Никита Сорокин и Николай Цинман, солировать будет Гаик Казазян.

С 30 октября по 1 ноября в "Башмет-центре" состоится Beethoven-Crazy-Weekend («Сумасшедший уикенд Бетховена»). В рамках акции в течение трех дней в режиме нон-стоп будут исполнены камерные сочинения немецкого композитора, в том числе все виолончельные и скрипичные сонаты, квартеты, трио, песни для голоса. В проекте примут участие Юрий Башмет, Александр Рудин, Алексей Лундин, Борис Андрианов, Даниил Коган и другие.

Кульминацией ArsLonga станет «Бетховен-марафон» в «Зарядье», который будет идти 8 ноября с 14:00 до 21:00. В зале прозвучат все фортепианные концерты и концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Людвига ван Бетховена в исполнении таких музыкантов, как Юлиана Авдеева, Александр Князев, Варвара Непомнящая, Айлен Притчин, Варвара Мягкова, Алексей Мельников и худрук фестиваля Иван Рудин.